Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в Курской области. За сутки киевский режим лишился более 400 военных и девяти единиц бронетехники на Курском направлении, следует из данных Минобороны РФ.

«Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту противника в приграничном районе Курской области. Личный состав и опорный пункт ВСУ уничтожены», – говорится в сообщении.

Группировка ВС РФ «Север» продолжает наступать на позиции противника, закрепившегося в приграничном районе. За сутки ВСУ лишились более 400 человек, девяти единиц бронетехники, пусковой установки РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Российские бойцы успешно отбили пять контратак противника в направлении Любимовки, Кремяного и Плехово, и помешали ВСУ выдвинуться в сторону Ольговки и Погребков. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ к Новому Пути.

Армейская авиация и артиллерия разбили скопления боевиков около 17 населенных пунктов на российской территории. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам противника.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились более 18560 человек, 133 танков и 1011 единиц другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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