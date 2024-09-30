ВС РФ отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу на курском направлении

Российские военные отбили две контратаки ВСУ в Курской области, а также пресекли пять попыток прорыва через границу. Тем временем, Северная группировка ВС РФ продолжила наступление. Об этом сообщает Министерство обороны России.

За прошедшие сутки подразделениями группировки войск «Север» отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Камышевки. В результате киевский режим потерял до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», – говорится в сообщении. Безуспешные попытки лишили украинскую армию 30 военнослужащих, трех броневиков, автомобиля и бронированной ремонтно-эвакуационной машины М-88.

ВС РФ продолжили наступление и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

В Сумской области авиация и ракетные войска ударили по резервам противника в районах населенных пунктов Беловоды, Будивильное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», радиолокационная станция ПВО «Рада» израильского производства, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и 12 автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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