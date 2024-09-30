ВСУ забросили в Угледар подкрепление, но оно массово сдается – Пушилин

ВСУ удалось перебросить свежие силы в Угледар, но они почти полностью состоят из мобилизованных украинцев. Это подкрепление сдается в плен российским бойцам, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВС РФ провели «очень серьезный охват» Угледара.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 24 сентября сообщил, что ВС РФ взяли Угледар в клещи. Российские подразделения взяли под контроль единственный путь снабжения города, и ротация противника невозможна.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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