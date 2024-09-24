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Вторник, 24 сентября 2024, 19:15 мск

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Армия России «взяла в клещи» Угледар

Подразделения вооруженных формирований Украины оказались «в клещах» российских войск. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала.

«По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», – отметил Кимаковский, добавив, что российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой можно было снабжать Угледар.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что потеря Угледара для ВСУ – вопрос времени. По ее данным, за Часовым Яром нет фортификаций, способных сдержать продвижение российских войск.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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