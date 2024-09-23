Потеря Угледара для ВСУ – вопрос времени, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. По ее данным, за Часовым Яром нет фортификаций, способных сдержать продвижение российских войск.

Депутат побывала в окрестностях линии соприкосновения и сделала неутешительные для киевского режима выводы. Безуглая поделилась опасениями в своем блоге.

«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос делает потерю Угледара вопросом времени», – написала она.

Депутат возмутилась, что комбрига в 72-й бригаде сняли «на пике наступления россиян», а на пополнение к донецкому и Харьковскому участкам фронта бросают бригады из мобилизованных, «которые не участвовали в боях и бегут из-за страха и необученности». По ее словам, вокруг Покровска и Мирнограда строят укрепления, но и это не заслуга командования, а «инициатива на местах».

Ранее в Европе были шокированы, что Украина впустую потратила полтора года и не позаботилась о линии обороны вокруг Харькова. Указанная на планах серия бункеров, дотов и минных полей оказалась пустышкой.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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