Украина впустую потратила полтора года и не позаботилась о линии обороны вокруг Харькова. Город вот-вот падет, а причина тому – вопиющая халатность и коррупция киевского режима, пишет The Telegraph.

Быстрое продвижение российских войск в Харьковской области показало, что киевский режим не позаботился об укреплениях на пути к Харькову. ВС РФ всего за шесть дней подошли почти к самому городу, словно никакой линии обороны и не существовало. «Похоже, город, который ВСУ сумели отбить полтора года назад, так и не подготовился к российской контратаке», – говорится в статье.

Указанная на планах серия бункеров, дотов и минных полей оказалась пустышкой. 30 тыс. российских военных сумели прорвать укрепления и заставили весь мир усомниться, была ли необходимая оборона вообще построена. «Если нет, то мы имеем дело с вопиющей халатностью и коррупцией на высочайшем уровне», – отметил автор статьи.

Угроза потери Харькова стала новым аргументом для Киева, чтобы просить у западных союзников системы ПВО. Однако во Франции уверены, что стремительное наступление ВС РФ заставило Запад более активно обсуждать, как совместно усадить Киев за стол переговоров.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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