Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

За минувшие сутки российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Харьковской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в ходе боев отражены более десятка контратак противника и уничтожено более 2 тысяч военнослужащих ВСУ.

Так, подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Также нанесено огневое поражение в районов нескольких сел в ДНР и ЛНР. При этом отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 410 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии, а также два склада с боеприпасами.

Самые серьезные потери противник несет в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой продолжают занимать более выгодные рубежи. Уничтожено до 900 военнослужащих ВСУ, а также пять автомобилей и шесть гаубиц, в том числе производства США и Великобритании. Вместе с тем разгромлен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР. При этом были отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица «МСТА-Б», три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, а также отразив две контратаки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области, а также города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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