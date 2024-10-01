Украинские чиновники более спокойно выслушивают предложения начать переговоры с Россией, чем раньше. Прежняя нетерпимость таких разговоров ушла, пишет британская The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Представители киевского режима очень болезненно воспринимали любые намеки на прекращение огня в зоне конфликта, и такие разговоры стали табу. Но сейчас в тоне и содержании подобных разговоров «произошли серьезные перемены». Новый глава МИД Украины Андрей Сибига обсуждал с западными партнерами возможные компромиссы во время поездки в США, рассказал один из источников.

«Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня. Мы все более открыто говорим о том, как это завершится, что Украине придется уступить, чтобы получить постоянный мирный договор», – сказал он изданию.

В середине сентября в Чехии отметили, что Украина готова отказаться от части территорий, хотя никто не может признать этого официально. Но эксперты в Киеве подсчитывают плюсы такого решения.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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