Российские войска взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара в Донецкой народной республике. Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, подразделения ВСУ хаотично пытаются покинуть город.

«По Угледару: продвижение наших войск идет, сейчас под контролем и запад, и юг, и восток. Противник находится на севере населенного пункта и дальше уничтожается. Сегодня ночью по позициям ВСУ комбинированно работали артиллерия и РСЗО», – отметил Рогов в комментарии ТАСС.

По его словам, в Угледаре «зачастую уже идет хаотичное бегство ВСУ». «Единственная проселочная дорога, по которой они могут убегать, простреливается [ВС РФ]. Хорошим результатом является бегство половины из тех, кто пытается отступить из города», – уточнил он.

Рогов также обратил внимание, что в разных частях Угледара на контролируемых силами РФ высотах подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – заключил он.

Стоит отметить, что Угледар находится примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецкаи является ключевым логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит в дальнейшем развивать наступление в сторону Запорожья и Курахова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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