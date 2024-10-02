Армия России уничтожила более 300 боевиков на Курском направлении

Российские бойцы за сутки уничтожили более 300 военных из группировки ВСУ, вклинившейся на территорию Курской области. Успешно отражены пять контратак и три попытки украинских боевиков прорвать границу РФ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» продолжила наступательные действия и ликвидировала более 300 украинских военных, БМП и боевую бронемашину, самоходку «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Противник пять раз пытался контратаковать в сторону Плехово и выдвинуться к Ольговке, Черкасскому и Поречному, но потерпел поражение.

Бойцы ВС РФ при поддержке армейской авиации и артиллерии трижды помешали боевикам прорваться через границу РФ к Новому Пути. При этом противник лишился около 50 человек убитыми и ранеными, одной ББМ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям боевиков около 18 населенных пунктов в Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

За все время боевых действий на Курском направлении противник лишился более 19550 человек, 135 танков, 66 БМП и 958 единиц другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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