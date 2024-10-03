Украинские военные оставили на минном поле невзведенные мины и оставили внутри записки с текстом: «Русские, простите», рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум. Он отметил, что в рядах ВСУ есть те, кому не нужна эта война.

Саперы наткнулись на необычные мины на одном из направлений в зоне СВО. При близком рассмотрении противотанковые мины оказались невзведенными.

«Везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная. И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите». То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», – рассказал сапер РИА Новости.

Он отметил, что в рядах ВСУ есть люди, которые хотят миром закончить конфликт и не верят пропаганде киевского режима и Запада.

«Они намекают, что все-таки кому-то эта война не нужна. Даже тем, кто воюет против нас. По сути, украинский народ, большинство понимает, что они воюют ни за что», – добавил Бурзум.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ удалось перебросить свежие силы в Угледар, но они почти полностью состояли из мобилизованных украинцев. И это подкрепление массово сдавалось в плен российским бойцам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube