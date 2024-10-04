Группировка ВС РФ «Север» продолжила активно наступать на Курском направлении и уничтожила более 350 украинских боевиков и шесть боевых бронемашин за сутки. Успешно отражены пять попыток ВСУ прорвать российскую границу, сообщило Минобороны РФ.

Подразделения «Севера» разбили противника около Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово и отразили две контратаки в сторону Любимовки, Ольговки И Плехово.

При поддержке армейской авиации и артиллерии бойцы успешно отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ к Новому Пути. При этом противник лишился более 30 человек убитыми и ранеными, одной ББМ.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям боевиков и техники ВСУ в районе 20 населенных пунктов в приграничной зоне. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики разбили сосредоточения противника в Сумской области и резервы.

За сутки ВСУ лишились более 350 человек, шести ББМ, трех артиллерийских орудий, включая самоходку Caesar французского производства и буксируемую гаубицу М777 производства США. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20200 военных, 135 танков, 66 боевых машин пехоты и 968 единиц другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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