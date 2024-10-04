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Пятница, 4 октября 2024, 20:28 мск

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В ВСУ начались бунты: солдаты отказываются воевать

В рядах вооруженных формирований Украины начались бунты. Около сотни военных 187 батальона 123-й бригады территориальной обороны отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть.

Как пишут украинские СМИ, солдаты вышли на митинг в Вознесенске Николаевской области, чтобы заявить о недостаточной подготовке и нехватке оружия для участия в боевых действиях.

В публикациях отмечается, что именно эта бригада отказалась занимать позиции под Угледаром.

Николаев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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