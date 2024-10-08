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Вторник, 8 октября 2024, 20:57 мск

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Киев отложил второй «саммит мира»

Новый международный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта, который организует Киев в поддержку своего «мирного плана», в ноябре не состоится. Об этом сообщила советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью украинским СМИ.

По ее словам, конференции по подготовке второго саммита продолжатся до конца октября.

В украинской прессе появлялась информация о намерении Киева провести второй «мирный» саммит до президентских выборов в США, однако, судя по всему, Вашингтон настоял на переносе сроков.

Напомним, первый так называемый «мирный саммит» прошел 15-16 июня в Швейцарии. Его участники признавали бессмысленность его проведения в отсутствии полномочных представителей России.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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