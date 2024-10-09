ВС РФ освободили два поселка в Курской области

Российские войска продолжили наступление в Курской области и освободили два населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, ВС РФ отразили две контратаки и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. Противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.
Тем временем, авиация и артиллерия бьют по скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска наносят удары по резервам противника в районах населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка. «За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих», – добавили в МО.
Курск, Зоя Осколкова
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