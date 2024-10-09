Хорватия помогла Киеву на 300 миллионов евро

Хорватия предоставила Украине военную и гуманитарную помощь в размере 300 млн евро, начиная с февраля 2022 года. Об этом говорится в соглашении о долгосрочном сотрудничестве и поддержке, подписанном сегодня премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В документе, выдержки из которого публикует ТАСС со ссылкой на хорватскую прессу, отмечается, что Загреб предоставил Киеву 11 пакетов военной помощи и намерен продолжать поддержку до тех пор, пока «Украина не одержит победу».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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