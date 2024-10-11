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Пятница, 11 октября 2024, 10:17 мск

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Ночью украинские дроны атаковали четыре региона России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила десять беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО четыре дроны перехвачены над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над Брянской областью и один – над Курской областью.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Оперативные службы регионов оценивают последствия атаки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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