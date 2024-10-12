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Суббота, 12 октября 2024, 14:10 мск

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ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам Украины

Российские войска нанесли удары объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса», – отметили в ведомстве.

Также были атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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