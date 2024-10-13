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Воскресенье, 13 октября 2024, 13:00 мск

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ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому ВСУ и складам с беспилотниками

Российские войска разгромили инфраструктуру военного аэродрома вооруженных формирований Украины и склады с беспилотными летательными аппаратами, сообщает министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Также атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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