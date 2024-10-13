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Воскресенье, 13 октября 2024, 20:06 мск

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Глава ДНР сообщил о скором освобождении Дзержинска

Архив. Фото: Минобороны РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении Дзержинска, что откроет дополнительные возможности двигаться на север ДНР.

«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север Республики», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР выразил сожаление, что некоторые инфраструктурные объекты уничтожены, как здание администрации города.

«Полное освобождение Дзержинска не за горами», – заверил Пушилин.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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