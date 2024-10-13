Глава ДНР сообщил о скором освобождении Дзержинска

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении Дзержинска, что откроет дополнительные возможности двигаться на север ДНР.

«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север Республики», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР выразил сожаление, что некоторые инфраструктурные объекты уничтожены, как здание администрации города.

«Полное освобождение Дзержинска не за горами», – заверил Пушилин.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube