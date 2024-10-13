Глава ДНР сообщил о скором освобождении Дзержинска

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении Дзержинска, что откроет дополнительные возможности двигаться на север ДНР.
«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север Республики», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.
Глава ДНР выразил сожаление, что некоторые инфраструктурные объекты уничтожены, как здание администрации города.
«Полное освобождение Дзержинска не за горами», – заверил Пушилин.
Донецк, Светлана Антонова
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