При атаке дронов в Белгородской области пострадал мирный житель

В Белгородской области во время очередной атаки ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего за ночь система противовоздушной обороны уничтожила ударные дроны над тремя регионами России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

В поселке Октябрьский Белгородского района дрон сбросил бомбу на жилой дом, пострадал один человек. «Попутным транспортом пострадавший был доставлен в районную больницу. Мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой СМП он транспортируется в областную клиническую больницу», – уточнил глава региона.

Кроме того, повреждения получили два частных дома и грузовик. «Информация уточняется. Утром администрация проведет подомовой обход», – добавил Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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