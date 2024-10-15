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Вторник, 15 октября 2024, 19:49 мск

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Армия России теснит ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российские войска существенно продвинулись на трех участках времевского направления в Запорожской области и могут нарушить логистику украинских формирований. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

«Дальнейший прорыв нашей армии со стороны Новодаровки и Левадного может перебить трассу между Гуляйполем и Новоселовкой. Таким образом связь между ореховским и времевским направлением запорожского фронта будет сильно затруднена и это станет существенным ударом по логистике и даст оперативный контроль над данным участком и даст возможность продвигаться на запад» – пояснил Рогов.

По его словам, это стало возможным благодаря успехам ВС РФ на трех участках времевского направления, а быстрый прорыв в районе Левадного был хорошо подготовлен и стал неожиданным только для ВСУ.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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