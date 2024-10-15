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Вторник, 15 октября 2024, 21:49 мск

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Вашингтон ждет о Киева территориальной гибкости

Фото из архива официального сайта президента Украины

Вашингтон ожидает от Киева гибкости для урегулирования украинского конфликта при обсуждении возможных компромиссов, в том числе территориальных. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его оценке, американцы во время визита в Киев предлагали президенту Владимиру Зеленскому согласиться на компромиссы, цитируют Чалого украинские СМИ.

Как считает бывший посол, Вашингтон не хочет прямого военного столкновения с Россией и втягивать в конфликт НАТО, но при этом намерен не допустить победы России. Согласно этой логике, Украина должна сохраниться, «пусть не в территории, но как суверенная, независимая страна».

Стоит отметить, что в последнее время Зеленский заявляет о собственном так называемом «плане победы», который намерен представить в ближайшие дни в Верховной Раде. В Москве эти высказывания не воспринимают в серьез.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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