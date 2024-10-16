Система ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Воронежской областями

Ночью средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области», – говорится в сообщении.

В регионах объявлялась тревога. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области удар пришелся по поселку Майский и селам Борисовка, Тишанка и Вязовое. В результате повреждены здания и автомобили. Информация о последствиях уточняется, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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