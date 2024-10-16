Российские войска нанесли удары по украинскому НПЗ и заводу по производству взрывчатки

В минувшие сутки российские войска нанесли удары по инфраструктурным и военным объектам на Украине. Как следует из сводки министерства обороны РФ, атаке подверглись, в том числе, предприятие по производству взрывчатки и нефтеперерабатывающий завод.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, и обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200»», – уточнили в ведомстве.

Также атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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