Российские войска за последние сутки взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике и улучшили положение на других фронтах специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, в целом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. В результате боев ВСУ потеряли в общей сложности более 2 000 военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что Новосадовое освободили подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий. При этом российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ вблизи Новоегоровки в Харьковской области, а также Терны, Торского и Красного Лимана в ДНР, отразив контратаку штурмовой группы.

На этом направлении противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

Самые существенные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям восьми бригад противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики. Также были отражены две контратаки штурмовых групп.

На этом направлении потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198. При этом уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Вместе с тем за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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