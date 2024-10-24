Российская ФАБ-3000 уничтожила 50 операторов дронов ВСУ

Российские военные сбросили авиационную бомбу ФАБ-3000 на расположение украинского отряда управления БПЛА в Курахово. По данным Минобороны РФ, уничтожены около 50 операторов дронов и инструкторов.

Бойцы группировки ВС РФ «Южная» с помощью БПЛА разведали место дислокации украинского подразделения, управляющего беспилотниками. И нанесли точный удар.

«Нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000. В ходе операции уничтожены около 50 операторов и инструкторов, семь единиц вооружения и военной техники противника», – говорится в сообщении МО РФ.

ВСУ регулярно совершают атаки с помощью беспилотников на объекты в российских регионах. В ночь на 24 октября средства ПВО сбили семь украинских БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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