российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 октября 2024, 08:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО помешала ночной атаке украинских дронов

Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, с помощью которых ВСУ пытались атаковать регионы России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и четыре БПЛА над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

Накануне украинские боевики использовали безэкипажные катера для атаки на Крымский полуостров, но дроны были уничтожены экипажами морской авиации Черноморского флота.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Центр России, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,