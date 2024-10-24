ПВО помешала ночной атаке украинских дронов

Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, с помощью которых ВСУ пытались атаковать регионы России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и четыре БПЛА над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

Накануне украинские боевики использовали безэкипажные катера для атаки на Крымский полуостров, но дроны были уничтожены экипажами морской авиации Черноморского флота.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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