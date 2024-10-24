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Четверг, 24 октября 2024, 19:38 мск

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Российские войска окружили подразделения ВСУ в Курской области

Подразделения ВСУ численностью порядка 2 тысяч боевиков блокированы российскими войсками в Курской области. Об этом сообщил президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около двух тысяч человек», – сказал он, отметив, что российские войска приступили к ликвидации этих подразделений противника.

Глава государства также отметил, что ВСУ предпринимают безуспешную попытку разблокировать эту группировку извне.

Как сказал Путин, в целом армия России действует уверенно на всех направлениях и продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения.

Напомним, подразделения ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Согласно данным министерств обороны РФ на 24 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 26 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники.

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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