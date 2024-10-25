Средства ПВО за ночь перехватили семь дронов и воздушный шар

Система противовоздушной обороны ночью перехватила семь беспилотников и один воздушный шар, запущенные со стороны Украины. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Минобороны РФ.
Три дрона сбили над Азовским морем, еще три – над Белгородской областью, один – над Брянской. Малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области.
Как сообщают власти подвергшихся атаке регионов, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Москва, Зоя Осколкова
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