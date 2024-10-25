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Пятница, 25 октября 2024, 14:46 мск

Новости Конфликт на Украине

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МО РФ раскрыло подробности групповых ударов по ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли 42 групповых удара по ВПК Украины за неделю. Разбиты склады боеприпасов и горючего, склады с дронами и места расположения боевиков и наемников, сообщили в Минобороны РФ.

«С 19 по 25 октября нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА. Поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников», – говорится в сообщении.

Также поражены склады с боеприпасами и горючим, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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