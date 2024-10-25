ВС РФ уничтожила более 15 000 боевиков и МиГ-29 в зоне СВО за неделю

Российские бойцы за неделю уничтожили 15 190 боевиков и 135 единиц бронетехники ВСУ. За это время на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

На Харьковском направлении группировка «Север» уничтожила более 2720 украинских военных, 10 танков и 74 боевые бронемашины, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада с боеприпасами.

Группировка «Запад» освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике и отразила 20 контратак штурмовых групп ВСУ. Ликвидированы до 3180 боевиков, танк, 11 ББМ, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь полевых складов с боеприпасами.

Бойцы «Южной» группировки активно продвигались вглубь обороны противника и взяли под контроль Зоряное и Серебрянку в ДНР. ВС РФ успешно отбили 11 контратак ВСУ и уничтожили более 5410 военных, танк, семь ББМ, пять станций РЭБ, 11 полевых складов боеприпасов.

Группировка ВС РФ «Центр» освободила Николаевку в ДНР и отразила 72 контратаки противника. ВСУ лишились до 3130 человек, 28 ББМ.

Бойцы группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и ликвидировали до 750 украинских военных, три ББМ.

Группировка «Днепр» ликвидировала до 440 боевиков, пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами.

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средства ПВО за неделю уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube