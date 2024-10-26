В Курской области ВС РФ отбили четыре контратаки и пресекли прорыв ВСУ через границу

Российские военные продолжают наступление в Курской области. За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки противника, а также не дали боевикам прорваться через границу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Северная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. «Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки», – говорится в сообщении.

Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

Тем временем, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска продолжают бить по резервам врага в Сумской области. Нанесено поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Владимировка, Журавка, Мирополье, Павловка.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей, – добавили в оборонном ведомстве. – Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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