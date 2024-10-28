Украинские боевики расстреливали убегающих мирных жителей в Коренево Курской области. Беспилотники засняли тела в гражданской одежде на дороге около села, пишет The New York Times со ссылкой на очевидцев.

Волонтер Мария Скроб рассказала, что ВСУ стреляли в спины убегающим мирных жителям, которые пытались спастись от захватчиков. Они не пропускали ни одной машины, пытавшейся приблизиться. Позже женщина помогала собирать и отвозить в морг останки жертв.

Камера пролетавшего над селом беспилотника зафиксировала по меньшей мере семь тел на дороге. Большинство погибших были одеты в гражданское. Там же остались расстрелянные автомобили с убитыми внутри.

Издание отметило, что украинская сторона отвергает все обвинения в убийстве мирных граждан при захвате поселений Курской области.

В середине сентября российские военные показали видеозапись с разведывательного дрона, подтверждающую расстрелы мирных граждан украинскими боевиками. Расстрелы велись, когда куряне убегали от захватчиков через поле.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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