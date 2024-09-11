Украинские боевики стреляли по мирным жителям Курской области, которые убегали от них через поле, сообщили бойцы 44-го армейского корпуса. Они показали запись с разведывательного дрона, которая подтверждает поведение ВСУ.

Запись сделана 7 августа, но защитники села Малая Локня были в окружении и смогли показать кадры только сейчас. На видео группа из 10-12 гражданских бежит по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. За ними наблюдал украинский дрон, а затем ВСУ открыли огонь из БМП по разбегающимся людям. Видео опубликовано РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что прорвавшиеся в Курскую область украинские боевики прикрываются мирными гражданами. А других безжалостно расстреливают в упор.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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