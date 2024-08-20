Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские боевики прикрываются мирными жителями в Курской области, а потом расстреливают их в упор. Он рассказал о большом числе погибших гражданских.

«Они находят там детский дом, селятся на первом этаже. Детей и преподавателей загоняют на второй этаж, из них делая для себя щит. Я получил огромное количество фотографий, на которых мирные жители просто расстреляны в упор, в голову, в затылок. И эти все мирные жители, к сожалению, погибли», – говорится в телеграм-канале Алаудинова.

Захваченный в плен украинский военнослужащий рассказал, что командование украинской армии отдало приказ расстреливать мирное население Курской области в случае оказания сопротивления.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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