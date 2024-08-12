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Понедельник, 12 августа 2024, 14:42 мск

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Расстреливать всех на месте: пленный ВСУшник рассказал о приказе своего командования

Командование украинской армии отдало приказ расстреливать мирное население Курской области в случае оказания сопротивления. Об этом сообщил захваченный в плен военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что в ходе выполнения украинской группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с Вооруженными силами РФ на территории Курской области, военнослужащий во время боя был брошен своими сослуживцами и предпринял попытку самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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