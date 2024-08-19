СМИ: Зеленский собирался уволить Сырского перед атакой на Курскую область

Главком ВСУ Александр Сырский оказался под угрозой увольнения перед атакой на Курскую область России. План нападения держали в тайне от среднего и низшего звеньев командования и даже от западных союзников, пишет The Economist со ссылкой на источник, близкий к генералу.

Сыркому досталось непростое наследие от предшественника. Позиция президента и руководства ВСУ по поводу политики мобилизации не совпали, что привело к нехватке живой силы. Недавно назначенный главком мог вот-вот лишиться должности.

«План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский оказался под давлением. Ходили слухи, что он находится на грани увольнения», – говорится в публикации.

Планы атаки на российскую территорию Сырский обсуждал «только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности». О них не сообщили иностранным союзникам, потому что «Запад сорвал две предыдущие операции»: одна попала в руки русских, вторую приказали прекратить. Когда рядовые боевики узнали, куда предстоит наступать, не все поверили в это, отмечает издание.

6 августа группы боевиков прорвали границу в Курской области и взяли под контроль 28 населенных пунктов. Некоторые удалось отбить, но ВСУ продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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