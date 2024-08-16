Патрушев обвинил Запад в планировании атаки ВСУ на Курскую область

Западные спецслужбы и НАТО участвовали в планировании атаки ВСУ на Курскую область, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Он призвал не верить заявлениям Вашингтона, поскольку ложь и провокации стали привычными спутниками политики США.

Чиновник напомнил, что именно Запад поставил «преступную хунту» во главе Украины, а страны НАТО накачивают Киев оружием, снабжают разведданными и военными инструкторами. Без их разрешения киевский режим не решился бы на попытку захватить российский регион.

«Операция в Курской области спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», – сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Помощник президента считает, что эта акция ВСУ вызвана предчувствием приближающегося «неминуемого краха неонацистского киевского режима». Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части территорий, в том числе тех, на которые давно «положили глаз некоторые американские союзники».

Украинские боевики планировали быстро занять Курскую область, но не смогли. Теперь противник поменял тактику в надежде внести смуту в ряды российских войск и «лезет во все щели».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube