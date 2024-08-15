Алаудинов: ВСУ поменяли тактику и лезут во все щели

Украинские боевики планировали быстро занять Курскую область, но не смогли. Теперь противник поменял тактику в надежде внести смуту в ряды российских войск, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он рассказал, что утро на всей линии соприкосновения в Курской области началось с атак противника. На некоторых участках идут активные боестолкновения, но ничего критического не случилось.

«Противник хотел до 11 августа занять почти всю Курскую область, у него это не получилось. Теперь он поменял тактику и начинает давить изо всех щелей, пытается нас раздергать. Если будем держать строй, как положено что бы ни происходило, никаких проблем не будет. Ничего критического не произошло», – сказал Алаудинов в видеообращении.

Он призвал не принимать всерьез панические сообщения в Интернете, а верить в победу российских бойцов.

Накануне Алаудинов сообщил, что Киев бросил в атаку на Курскую область порядка 12 тыс. боевиков. Среди них было много наемников, но большая их часть уничтожена.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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