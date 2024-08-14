Алаудинов уточнил численность боевиков ВСУ, атаковавших Курскую область

Численность вооруженных формирований Украины, которые вторглись на территорию Курской области, составила 12 тысяч боевиков, среди них было много наемников, большая часть из которых уничтожена. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда», – сказал он в эфире телеканала «Россия1».

Алаудинов добавил, что в составе украинских формирований было много было иностранцев. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», – уточнил он, подчеркнув, что большая часть наемников уничтожена.

Ранее сегодня командир спецназа «Ахмат» сообщил, что целью атаки ВСУ был захват Курской АЭС, чтобы затем поставить России ультиматум для обмена территориями. «Получили весь расклад по операции. 11 числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14 число. Этот блицкриг Зеленского, который планировался с выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли, не удался», – сказал Алаудинов.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. 12 августа на совещании у главы государства стало известно, что противник захватил 28 населенных пунктов. Глубина проникновения украинских военных составила 12 км, ширина – 40 км.

Согласно последним данным Минобороны РФ, с начала боев на Курском направлении ликвидированы до 2300 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 ББМ, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии. ВС РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

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