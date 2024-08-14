ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС – Алаудинов

ВСУ организовали атаку на приграничные российские регионы ради захвата Курской АЭС. Боевики планировали занять станцию к 11 августа, но теперь сами почти заблокированы российскими силами, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Российские военные получили сведения о планах ВСУ. Рейд в Курскую область планировался главой киевского режима Владимиром Зеленским как способ поставить России ультиматум. Но он не удался.

«Получили весь расклад по операции. 11 числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14 число. Этот блицкриг Зеленского, который планировался с выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли, не удался», – сказал Алаудинов ТАСС.

Командир «Ахмата» заявил, что обстановка в Курской области взята под контроль, а противник несет большие потери в живой силе и технике.

«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем закрывать все бреши, которые были. Противник несет очень большие потери и в технике, и в живой силе», – добавил он.

Накануне Алаудинов сообщил, что ВС РФ перекрыли большую часть территории, где находился противник. Российские бойцы проводят зачистку населенных пунктов в приграничных районах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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