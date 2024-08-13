Армия России выбивает боевиков из захваченных населенных пунктов Курской области

Вооруженные силы России взяли под контроль ситуацию в Курской области, куда 6 августа прорвались украинские военные формирования. Как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, большая часть подразделений ВСУ уже уничтожена.

«Обстановка взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», – сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО», – подчеркнул командир «Ахмата».

Министерство обороны России в понедельник, 12 августа, заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области.

Напомним, вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа. С начала нападения в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил накануне врио губернатора региона Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Курск, Елена Володина

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