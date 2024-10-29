ВС РФ освободили ещё три населенных пункта в ДНР

Российская армия освободила три населенных пункта в Донецкой народной республике и продвинулась вглубь обороны противника. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки также нанесены удары по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. В общей сложности уничтожено порядка 2 240 боевиков и несколько единиц военной техники и артиллерии, а также немецкий танк «Leopard».

В частности, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и освободили Катериновку. При этом нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах 8-ми населенных пунктов. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. В то же время нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ. При этом были отражены 13 контратак. В итоге противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье. Одновременно нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Успеновки, Максимовки и Раздольного. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка «Пион», две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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