Рада одобрила продление военного положения на Украине

Верховная рада Украины одобрила продление военного положения и мобилизации в стране. Киев планирует призвать еще 160 тыс. человек в ряды ВСУ.

Депутаты проголосовали за продление военного положения на 90 дней, до 7 февраля 2025. Решение принято 311 голосами «за», возражающих не было, сообщила пресс-служба рады.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко, выступая в парламенте, сообщил о планах призвать еще 160 тыс. человек. Это позволит укомплектовать части до 85%. На данный момент в ряды ВСУ мобилизованы 1,050 млн граждан, сообщила «Страна.ua».

Предыдущее продление военного положения на 90 дней произошло в начале августа. Действие закона было продлено до 9 ноября.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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