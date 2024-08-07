Президент Украины Владимир Зеленский утвердил продление на 90 дней мобилизации и военного положения в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает атаки на Курскую область отвлекающим маневром для начала новой волны мобилизации.
Зеленский подписал законы, принятие которых сам же инициировал. Военное положение на Украине и мобилизация населения продлены до 9 ноября. Ранее глава киевского режима заявил, что его главная цель – подготовить базу для завершения конфликта до конца 2024 года.
Мария Захарова считает, что ВСУ неслучайно активно питаются прорваться в Курскую область именно сейчас. Киевский режим намеренно отвлекает внимание собственных граждан от нежелания властей завершать мобилизацию.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на три месяца», – написала дипломат в своем блоге.
Украинские власти разрешили отбирать водительские права у граждан, отказавшихся явиться в ТЦК. Теперь всем неявившимся по повестке грозит задержание полицией, а тем, кто проигнорирует письменное требование ТЦК, – судьба пешехода.
Киев, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»