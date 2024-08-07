Минобороны раскрыло потери ВСУ на границе Курской области

В Курской области продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ, пытающихся прорваться на российскую территорию. Столкновения продолжаются больше суток, и противник за это время лишился до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В течение ночи военные вместе с пограничниками ФСБ продолжали бить противника в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы не допущено продвижение противника вглубь территории РФ. Нанесено поражение его резервам в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области», – сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ лишились до 260 боевиков, 50 единиц бронетехники, включая семь танков, восемь бронетранспортеров, три БМП, 31 ББМ, а также двух самоходных огневых установок ЗРК «Бук М1», установки разминирования УР-77 и станции радиоэлектронной борьбы.

Согласно сводкам с места боестолкновений, главной целью украинских боевиков стал транзитный трубопровод для поставок газа в Европу.

Накануне утром группы украинских боевиков начали активно прорываться на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. Военные и силовики не допустили прорыва границы, диверсанты за день потеряли 20 человек убитыми, 50 ранеными.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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