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Прорыв диверсантов в Курской области: пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной атаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Пограничниками совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняты меры по отражению вооруженной агрессии украинских диверсантов в Курской области сегодня утром. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ФСБ назвали действия ВСУ также «вооруженной провокацией», которая сопровождалась обстрелами приграничных населенных пунктов Курской области.

Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что военные и силовики не допустили прорыва границы. По его словам, ВСУ пытались прорваться в Суджанском и Кореневском районах. Параллельно киевский режим вел атаки беспилотниками и ракетные обстрелы.

Позже Смирнов уточнил, что обстановка в Курской области остается сложной, но контролируемой.

Согласно последним предварительным данным, которые приводит канал Mash, минимум один мирный житель погиб в результате неудачного прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области. Речь идет о 24-летней девушки, которая получила серьёзные ранения во время артобстрела города Суджа. Ранее губернатор сообщал о пяти раненых, в числе которых двое взрослых и трое детей.

Судя по сведениям канала, город Суджа попал под огонь ВСУ в три утра. Диверсанты обстреливали из артиллерии частные дома, соцобъекты и поддерживали огонь дронами-камикадзе. После при поддержке тяжёлой техники отправилась штурмовать госграницу РФ. Как отмечается, российские пограничники и военные отбросили врага. Диверсанты потеряли, как минимум, 20 человек. Ещё 50 ранены.

Москва, Елена Володина

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