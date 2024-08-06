Обстановка в приграничных районах Курской области остается сложной – губернатор

Обстановка в приграничных районах Курской области остается сложной после массированных ракетных атак и попытки прорыва украинских диверсантов. Врио губернатора Алексей Смирнов дал понять, что военная операция по уничтожению украинских боевиков продолжается.

«Провел заседание оперштаба, где вместе с представителями силовых структур обсудили сложившуюся ситуацию. Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, оперштаб принял решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин.

«Прошу курян быть предельно осторожными и не доверять информационным провокациям – противник хочет посеять панику. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», – добавил Смирнов.

Стоит отметить, что в последние часы в Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Один из снарядов был перехвачен средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов и атак дронов 13 местных жителей, в том числе дети, получили ранения, двое – погибли.

Курск, Анастасия Смирнова

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