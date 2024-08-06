ВСУ убили еще одного мирного жителя в Курской области

Украинские боевики вновь атаковали Курскую область с помощью беспилотников. Под удар попал автомобиль, водитель которого погиб на месте.

«Недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Это второй погибший мирный житель региона за день. Жительница Суджи погибла при обстреле ВСУ.

В результате массированных атак дронов и обстрелов региона с украинской стороны пострадали 13 человек, в их числе четыре ребенка. Два человека ранены в Глушковском районе, восемь – в городе Судже, еще два человека ранены в Большесолдатском районе и один в Рыльском.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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